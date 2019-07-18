Подземный переход на Позняках без МАФов. | Дарниця.org

Подземный переход на Позняках без МАФов.

Розміщено Чтв, 18/07/2019 - 18:13

За последние несколько лет в Киеве началась настоящая война с массовыми торговыми точками. Благодаря усилиям коммунальщиков малые архитектурные формы в таких диких количествах разом исчезают с целых улиц или, как происходит в последнее время, подземных переходов.

Учитывая то, что этот подземный переход ведет в сторону метро, в часы пик здесь образовывались настоящие пробки из пассажиров — во многом из-за обилия МАФов, которые отъедали немало свободного пространства. Также не стоит забывать, что элементы торговых точек (столы, лотки, ящики или вазы с цветами) еще больше перегораживают проход пешеходам, и в случае возникновения чрезвычайной ситуации станут препятствием для эвакуации пассажиров.

Именно поэтому подземный переход на проспекте Николая Бажана в конце концов решили очистить от незаконных точек торговли. Правда, перед этим местные власти провели проверку технического и противопожарного состояния перехода. Также стоит отметить, что собственников всех торговых точек предупредили о демонтаже, поэтому у них было время убрать товары, личные вещи и любые другие ценности до начала работ.

После демонтажа на территории перехода остались завалы. Привести переход в порядок коммунальные службы обещают в ближайшие дни. Визуально, после демонтажа МАФов ширина перехода стала значительно больше. Оценить то, как выглядит это оживленное место сейчас, вы можете на снимках ниже.

Источник: kiev.informator.ua

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