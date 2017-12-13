Подробиці затримання метрополітенівського нудиста

Напередодні, районний сайт «Дарниця.org» висвітлював дивну історію, що трапилася 10 грудня в на станції метро «Червоний Хутір». Нагадаємо - невідомий чоловік, голяка намагався захопити склад метро.

неадекватного голого чоловіка. В результаті нудист був затриманий на станції «Червоний хутір». Про подробиці його затримання розповіли в прес-службі київської поліції.

Увечері в неділю, 10 грудня, поліцейським надійшло повідомлення про те, що на платформі станції «Позняки» знаходиться оголений чоловік. Поліцейський, який знаходився в цей час на станції, намагався заспокоїти його, але той на зауваження не реагував.

Крім того, чоловік почав лаятися і вдарив поліцейського. Потім стрибнув у вагон і проїхав ще кілька зупинок. На станції метро «Червоний хутір» поліцейські спробували затримати нудиста, однак той чинив опір - вдарив одного з правоохоронців по голові. Незважаючи на це, правоохоронцям вдалося затримати порушника, після чого на місце була викликана швидка допомога.

З'ясувалося, що нудист, який бігав по метро - 29-ти річний уродженець Чернігівської області, який знаходиться на обліку, оскільки має проблеми з психічним здоров'ям. В даний час чоловік знаходиться в лікарні.

Можливо, саме через це чоловік вирішив рушити саме на вищезгадану станцію метро?..