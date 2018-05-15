Подробиці вибуху гранати на Драгоманова | Дарниця.org

Подробиці вибуху гранати на Драгоманова

Розміщено Втр, 05/15/2018 - 13:59

Районний сайт «Дарниця.org» висвітлював гучну справу з вибухом гранати у салоні автомобіля, внаслідок чого загинув чоловік.

Правоохоронці розглядають дві версії події.
Як стало відомо згодом, загиблий і поранений - кияни і були знайомі. Від вибуху гранати загинув 45-річний журналіст Віталій Кукса.

Відомо, що Віталій був мобілізований і служив в зоні АТО зв'язківцем. Багато писав про війну і на військові теми. Публікувався в багатьох українських виданнях. Служив начальником Управління по зв'язках з громадськістю та ЗМІ в Держспецзв'язку. Наразі був безробітним.
Щодо водія, який зазнав від вибуху тілесних ушкоджень але вижив - 24-річний Андрій Сіроштан. Офіційного місця роботи не має.
За інформацією окремих джерел - граната розірвалася в руках у Кукси, у автівці знайшли пусковий важіль гранати. Причиною подій став сімейний конфлікт.


Як повідомив нардеп Ігор Мосійчук - загиблий і поранений доводяться один одному вітчимом і пасинком. І нібито з'ясовували стосунки за допомогою гранати.

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