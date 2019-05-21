Под видом расчистки озера Подборная готовят место для новой застройки на берегу?

Жители микрорайона Осокорки в очередной раз пожаловались в Киевсовет, что под видом расчистки реки Подборная (обозначенная на карте как озеро) силами ООО “Гидростройэнергоавтоматика” - водоем попросту пытаются уничтожить. По мнению киевлян, этот подрядчик, который работает по заказу КП “Плесо”, искусственно создает участки под будущую застройку. Отметим, что в начале текущего года жители Осокорков обвиняли КП “Плесо” в помощи застройщику легализовать незаконное строительство на этом участке ЖК “Ривьера”.

По словам местных жителей, согласно распоряжению КГГА от 04.04.2018 года №550, указанное ООО проводит расчистку и благоустройство озера Подборная от ул. Масловка до р. Днепр. Но, по мнению местной общины, под видом расчистки озера проводятся работы, при помощи которых искусственно создаются дополнительные участки под застройку.

ООО “Гидростройэнергоавтоматика” выиграло тендер на расчистку озера Подборная. Согласно договору, заключенному в августе 2018 года, до ноября 2019 года компания должна расчистить и благоустроить пять условных участков озера, а также подводящий к озеру канал из реки Днепр. В частности, подрядчик должен очистить водоем от мусора, камышей и кустарников, расчистить дно, уложить трубопровод, обновить металлические конструкции на шлюзе, установить опорные плиты и посеять газоны. Стоимость соглашения составила 22,5 млн гривен.

При этом ранее члены территориальной общины ОСН “Осокорская усадьба” жаловались, что река Подборная (обозначенная на карте как озеро), “умирает”: в ней исчезают рыба и фауна, а берега превращаются в свалку из-за отсутствия санитарного контроля. К тому же, негерметичные выгребные ямы местных домов создают риск отравления грунтовых вод.

Однако в начале текущего года стало известно, что силами сотрудников КП “Плесо” была изменена береговая линия реки Подборная. Работники этого коммунального предприятия досыпали около 10 метров земли к берегу Подборной аккурат возле места строительства ЖК “Ривьера” и супермаркета АТБ, что возле ул. Центральной. С запросом, который касался законности засыпания берегов и укрепления береговой линии реки Подборная к главе КГГА обращался в январе 2019 года замглавы комиссии Киевсовета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей Владимир Бохняк (фракция “ВО “Свобода”). В КП “Плесо” заявили, что эти работы выполнены в рамках проекта по расчистке реки Подборная, но местные жители уверены, что таким образом сотрудники КП помогают застройщику легализовать незаконное строительство ЖК “Ривьера”.

Источник: kievvlast.com.ua