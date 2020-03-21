Почему на Осокорках горят луга?

В последнее время очень часто возникает пожар в зоне отдыха в столичном микрорайоне Осокорки. В четверг днем, 19 марта, здесь произошел очередной пожар.

Причина возгорания пока официально не установлена. Местные жители, которые первыми бросились на борьбу с огнем, чтобы сберечь местную флору и фауну, считают, что произошел поджег. Связывают они это с попыткой сделать в этом месте «Экопарк Осокорки», чему противятся местные застройщики.

Источник: ua-times.com