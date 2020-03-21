Почему на Осокорках горят луга? | Дарниця.org

Почему на Осокорках горят луга?

Розміщено Сбт, 21/03/2020 - 08:48

В последнее время очень часто возникает пожар в зоне отдыха в столичном микрорайоне Осокорки. В четверг днем, 19 марта, здесь произошел очередной пожар.

Причина возгорания пока официально не установлена. Местные жители, которые первыми бросились на борьбу с огнем, чтобы сберечь местную флору и фауну, считают, что произошел поджег. Связывают они это с попыткой сделать в этом месте «Экопарк Осокорки», чему противятся местные застройщики.

Источник: ua-times.com

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