Побудуйте дворівневу транспортну розв'язку на Харківській площі

Харківська площа - одна з стратегічних площ столиці України! Пов'язує Київ з Міжнародним аеропортом «Бориспіль», також це - траса на Харків і Полтаву, основна транспортна артерія між масивом Харківський і ДВРЗ, Бортничі, с. Гнідин, с. Вишеньки!

Побудована ще в середині 70-х і єдина реконструкція з тих пір! Це є центральна клумба, в яку щороку закопують державні кошти.

У години пік тисячі автомобілістів,, пасажирів маршрутних таксі і автобусів стоять в пробках, витрачають години, щоб проїхати цю розв'язку в одній площині.

Розв'язку планувалося побудувати до 2015 року, але з тих пір передали земельну ділянку під ще одну АЗС, де її успішно спорудили.

Просте рішення підняти трасу, яка веде в аеропорт «Бориспіль» і Харківську трасу.

Всі, хто без лайки не може проїхати це «коло» - маєте нагоду підтримати дану петицію. До речі, автор обіцяє максимально просунути цю петицію якщо вона набере необхідну кількість голосів. Багато що залежить від нашої наполегливості!

Віддати всій голос можна за цим посиланням

https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=6774