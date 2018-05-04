По вул. Ревуцького невідомий ледь не викрав дівчинку 12-річну дівчинку

Одна з матусь дитини, що вчиться у школі №290 (вул. Ревуцького, 13а) у середині березня стала свідком спроби викрадення дитини. Прохання всіх взяти до відома: «Батьки, хвилину уваги. Сьогодні я і ще кілька батьків, стали свідком передбачуваного, на щастя, не здійсненого, викрадення дитини!!! Дівчинка 12 років, йшла в школу, я звернула на неї увагу - була занадто по весняному одягнена. Коли ж вона стала згортати до школи, різко зупинилася і відійшла назад, я подумала спочатку, що вона передумала, вже йшов урок. Але дівчинка не йшла, а тупцювала на місці і в наше поле зору потрапив чоловік, непомітно одягнений, в шапці вушанці, джинсах брудно-блакитного кольору і куртка бомбер. Він не спускав з дівчинки погляду, по дівчинці було видно що вона перелякана.

Дівчинка стала направлятися в нашу сторону, а мужик цей, мало не бігти за нею. Одна з матерів спитала чи все нормально у дівчинки, ми почули «Ну як сказати... Цей чоловік дивно на мене дивиться і не дає мені проходу». Одна з мам, обнявши дитину повела її в школу, ми ж стали звертатися до чоловіка, мовляв що ви тут робите! Він, почав тікати! Сів в машину, став їхати по тротуару, дворами, він відверто збігав. Ми встигли зробити фото автомобіля! В школу передана інформація, з дівчинкою провів розмову шкільний психолог, адміністрація школи все передасть поліції. Розкажіть це дітям! Це не просто байка, я просто в шоці, що це відбувалося на моїх очах!»

Фотофіксація автівки злосмиснисника: