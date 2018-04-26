По вул. Драгоманова з’явився незаконний МАФ? | Дарниця.org

По вул. Драгоманова з’явився незаконний МАФ?

Розміщено Чтв, 04/26/2018 - 10:00

17 квітня біля пішохідного тротуару між будинками по вул. Драгоманова, 7, 9 раптово з’явився ось такий МАФ. 

Слід зауважити, що на тимчасовій споруді вже знаходиться припис відділу контролю за благоустроєм та охорони навколишнього природного середовища Дарницької РДА , в якому власнику кіоску пропонується надати дозвільні документи щодо законності розміщення МАФу на даній території.

У випадку ненадання - власник буде притягнутий до адміністративної відповідальності.

Що ж, лишається дочекатися, чи надасть хазяїн кіоску дозвільні документи…

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