По вул. Драгоманова з’явився незаконний МАФ?

17 квітня біля пішохідного тротуару між будинками по вул. Драгоманова, 7, 9 раптово з’явився ось такий МАФ.

Слід зауважити, що на тимчасовій споруді вже знаходиться припис відділу контролю за благоустроєм та охорони навколишнього природного середовища Дарницької РДА , в якому власнику кіоску пропонується надати дозвільні документи щодо законності розміщення МАФу на даній території.

У випадку ненадання - власник буде притягнутий до адміністративної відповідальності.

Що ж, лишається дочекатися, чи надасть хазяїн кіоску дозвільні документи…