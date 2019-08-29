По вул. Бориспільській розгулювала напівгола жінка у віці. | Дарниця.org

По вул. Бориспільській розгулювала напівгола жінка у віці.

Розміщено Чтв, 29/08/2019 - 18:51

На вул. Бориспільська помітили напівголу жінку у віці, яка розгулювала по вулицях. Жінка йшла по вулиці без бюстгалтера в одних трусах – тримаючи в руці квітку. Іноді вона пританцьовувала і крутилася на одному місці.
Незабаром жінкою зацікавилася патрульна поліція. Втім, затримувати її не стали. Натомість поліцейські викликали швидку допомогу, оскільки «це не їхній профіль», але до приїзду лікарів правоохоронці «супроводжували» жінку.

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