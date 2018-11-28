По улице Срибнокильской, 20-В возле станции метро «Осокорки» планируют построить ТРЦ

КГГА предоставила градостроительные условия и ограничения на реконструкцию нежилых помещений по улице Срибнокильской, 20-В у станции метро «Осокорки» в Дарницком районе Киева.

В планах застройщика – строительство ТРЦ.

ГУО утверждены приказом Департамента градостроительства КГГА.

Согласно документам, земучасток площадью 454 кв. м под строительство данного торгово-развлекательного комплекса взят в аренду на 25 лет в 2013 году. Условная высота проектируемого комплекса составляет до 26,5 метров.

Ранее сообщалось, что Киев пытается через суд вернуть право на пользование земучастком площадью более 0,32 га и стоимостью почти 20 млн. гривен, расположенном на проспекте Бажана возле станции метро «Харьковская».

В 2009 году указанный участок был передан в аренду частному обществу для строительства помещений офисно-торгово-развлекательного назначения и заведений общественного питания со стоянкой автомобилей для посетителей. Строительство должны были завершить еще в 2014 году. Однако в нарушение условий договора частная структура свои обязательства в части застройки земельного участка так и не выполнила.

Источник: 100realty.ua