По пішохідному тротуарі на автівці | Дарниця.org

По пішохідному тротуарі на автівці

Розміщено Пн, 03/26/2018 - 11:37

Біля дитячої районної полікліки по вул. Тростянецька, 8д, водій, у буквальному сенсі слова виганяв людей з пішохідного тротуару, які заважали йому проїхати! Обурені люди викликали правоохоронців.

За словами одного з очевидців, водій на зеленому автомобілі Nissan заїхав прямо на пішохідну доріжку біля дитячої поліклініки. Спочатку він наїхав на чоловіка, потім вийшов з машини і змусив жінку з коляскою звільнити «проїжджу частину». Проїхавши ще п'ять метрів, чоловік знову вийшов з машини і «прибрав» з пішохідного тротуару жінку похилого віку.
Поліція, що прибула на місце події зафіксувала факт порушення. Питання покарання, як ви здогадалися, лишається відкритим…

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua можно автостекло купить