По пішохідному тротуарі на автівці

Біля дитячої районної полікліки по вул. Тростянецька, 8д, водій, у буквальному сенсі слова виганяв людей з пішохідного тротуару, які заважали йому проїхати! Обурені люди викликали правоохоронців.

За словами одного з очевидців, водій на зеленому автомобілі Nissan заїхав прямо на пішохідну доріжку біля дитячої поліклініки. Спочатку він наїхав на чоловіка, потім вийшов з машини і змусив жінку з коляскою звільнити «проїжджу частину». Проїхавши ще п'ять метрів, чоловік знову вийшов з машини і «прибрав» з пішохідного тротуару жінку похилого віку.

Поліція, що прибула на місце події зафіксувала факт порушення. Питання покарання, як ви здогадалися, лишається відкритим…