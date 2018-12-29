По Дарниці вже бігає маршрутний електробус

У Києві тепер їздить електробус китайської фірми Skywell. Він вийшов на свій перший маршрут № 599 в Києві – від метро Харківська до вулиці Шептицького.

Першим у Києві з використання електробусів стало ТОВ «Транс-Сіті», яке взяло в оренду цей екологічний громадський транспорт. Про це повідомляє Національний Промисловий Портал. Електробус перевозить пасажирів у теплому салоні, із досвідченим водієм та тихим плавним рухом, тому навіть викликає здивування своїм комфортом.

Електробуси SKYWELL проходили тестову експлуатацію у Вінниці. Транспортний засіб тоді провів у дорозі 6 годин, а його батарея була розряджена всього на 60 відсотків.