По Дарниці вже бігає маршрутний електробус | Дарниця.org

По Дарниці вже бігає маршрутний електробус

Розміщено Сбт, 29/12/2018 - 13:09

У Києві тепер їздить електробус китайської фірми Skywell.  Він вийшов на свій перший маршрут № 599 в Києві – від метро Харківська до вулиці Шептицького.
Першим у Києві з використання електробусів стало ТОВ «Транс-Сіті», яке взяло в оренду цей екологічний громадський транспорт.  Про це повідомляє Національний Промисловий Портал. Електробус перевозить пасажирів у теплому салоні, із досвідченим водієм та тихим плавним рухом, тому навіть викликає здивування своїм комфортом.
Електробуси SKYWELL проходили тестову експлуатацію у Вінниці.  Транспортний засіб тоді провів у дорозі 6 годин, а його батарея була розряджена всього на 60 відсотків. 

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