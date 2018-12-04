Плюс 40 млн гривен на реконструкцию амбулатории семейной медицины на Осокорках.

Комиссия Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития может рассмотреть третьего апреля вопрос о выделении 40 млн гривен на завершение реконструкции амбулатории семейной медицины микрорайона “Осокорки”. Причина затягивания реконструкции и увеличения сметы - подрядчик не реконструировал здания, а снес их.

Об этом стало известно из заседания постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной защиты, которое состоялось 27 марта.

С соответствующей просьбой к комиссии обратился депутат Киевсовета Игорь Мирошниченко (фракция ВО “Свобода”). По его словам, жители микрорайона “Осокорки” из-за реконструкции амбулатории не могут получать медицинское обслуживание.

Реконструкция амбулатории, сообщил депутат, полностью заморожены с 1 января 2018 - в связи с нехваткой бюджетных средств. ООО “НПП “Энерго монтаж” (*) планировало начать строительные работы в ноябре 2016 года. Укрепление фундамента и постройка трех дополнительных этажей должны были завершиться за полтора года.

Хозяином и директором ООО “НПП “Энерго монтаж”, по данным аналитической системы Youcontrol, является Александр Кондрат. Ему принадлежат еще несколько компаний, часть из которых работают в сфере строительства.

Секретарь комиссии Юлия Лобан (фракция “Объединение “Самопомощь”) предоставила ответ Дарницкой райгосадминистрации (РГА), в котором сказано, что на территории амбулатории, вместо запланированной реконструкции, были снесены здания. И это значительно усложнило работы.

Начальник управления здравоохранения Дарницкой РГА Леся Грицишин сообщила: строители утверждают, что работать на территории здания в ближайшее время будет невозможно. Поэтому пациентов обслуживают в помещении площадью 60 кв. Метров, которое находится в средней школе на ул. Мишуги, 5.

Директор коммунального предприятия (КП) “Позняки-Инвест-УКБ” (**) Вадим Правденко заявил, что они, как разработчики проекта реконструкции, рассчитывали на более интенсивное финансирование. Мол, вся документация готова и на завершение реконструкции всего лишь не хватает денег.

Глава комиссии Олег Гелевей (фракция ВО “Свобода”) указал на необходимость обращения в бюджетную комиссию. Комиссия по вопросам здравоохранения и социальной защиты поддержала решение о перенаправлении запроса в бюджетную комиссию.

Ближайшее заседание этой комиссии состоится 3 апреля. На нем, возможно, будет рассмотрен запрос депутата Игоря Мирошниченко о выделении 40 млн гривен на завершение реконструкции амбулатории семейной медицины микрорайона “Осокорки”.

Амбулатория семейной медицины в микрорайоне “Осокорки” была открыта в 2012 году. Она должна была обслуживать 8 тыс. местных жителей при нагрузке 75 посещений за смену. Но из-за интенсивной застройки микрорайона, сегодня амбулатория обслуживает 20 тыс. человек с нагрузкой 139,4 посещения за смену.

*ТОВ “Науково-виробниче підприємство “Енерго монтаж” (код ЄДРПОУ: 39534853)

** Комунальне підприємство “Позняки-Інвест-УКБ” (код ЄДРПОУ: 31723240)

Источник kievvlast.com.ua