Плати за проїзд, тварюко! | Дарниця.org

Плати за проїзд, тварюко!

Розміщено Пн, 17/12/2018 - 11:13

По вул. Драгоманова маршрутка №445 з пасажирами зіткнулася з поліцейським автомобілем. Причиною стала суперечка між водієм маршрутки та пасажиром. Зауважується, що водій обізвав пасажира «тварюкою» за те, що той забарився з оплатою проїзду. Звісно, пасажирам це не сподобалося, і почалася словесна перепалка. Через конфлікт водій втратив пильність, в результаті чого скоїв ДТП. Маршрутка зіткнулася з поліцейським автомобілем. Інформації про постраждалих немає.

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