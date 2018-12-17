Плати за проїзд, тварюко!

По вул. Драгоманова маршрутка №445 з пасажирами зіткнулася з поліцейським автомобілем. Причиною стала суперечка між водієм маршрутки та пасажиром. Зауважується, що водій обізвав пасажира «тварюкою» за те, що той забарився з оплатою проїзду. Звісно, пасажирам це не сподобалося, і почалася словесна перепалка. Через конфлікт водій втратив пильність, в результаті чого скоїв ДТП. Маршрутка зіткнулася з поліцейським автомобілем. Інформації про постраждалих немає.