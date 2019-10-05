Піврічні розкопки біля метро «Харківська». | Дарниця.org

Піврічні розкопки біля метро «Харківська».

Розміщено Сбт, 05/10/2019 - 19:32

Ще наприкінці червня поточного року районний сайт «Дарниця.org» інформував читачів про довготривалі розкопки, початок яких було зафіксовано ще 12 березня 2019 року.

Ще наприкінці червня поточного року районний сайт «Дарниця.org» інформував читачів про довготривалі розкопки, початок яких було зафіксовано ще 12 березня 2019 року.

Цікаво, коли ж вони завершаться?
Фото станом на 31 серпня 2019:

Оперативність комунальників відверто вражає! А між тим, за якихось 300 метрів від багатостраждального місця розкопок – забудовник вже встиг збудувати цілий житловий комплекс за цей час! От що значить мотивація! А тут маємо, що маємо… А яка різниця, що ремонтні роботи створюють незручності дарничанам?..
Фото станом на 26 вересня 2019:

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