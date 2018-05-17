Підстрелили співробітника СБУ

03 травня у Дарницькому районі двоє чоловіків отримали травми в результаті конфлікту зі стріляниною між членами комісії, перевіряючими роботу парковки, і невідомими особами.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, о 13:35 надійшла інформація, що на вул. Вишняківська сталася бійка і було чути постріл.

«Встановлено, що за даною адресою знаходиться автостоянка: сюди приїхала комісія, до складу якої входять працівники державної аудиторської служби, управління земельних ресурсів,«Київпарктранссервісу» і оперативник спецслужби. На місці між ними і невідомими почався конфлікт», - заявили в поліції.

Свідки події повідомляють, що вони чули звук, схожий на постріл. В результаті сутички двоє чоловіків з обох сторін конфлікту отримали тілесні ушкодження. Один з постраждалих отримав поранення в ногу.

На місце події прибули слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції.

Відомості зареєстровані в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Дарницького управління поліції.

Депутат Верховної Ради Ігор Мосійчук повідомив у Facebook про поранення співробітника Служби безпеки в Дарницькому районі столиці: «О 14:30 в столиці введено план «Перехват». У Дарницькому районі на парковці за адресою вулиця Вишняківська, 1б був поранений працівник СБУ. Розшукується автомобіль-позашляховик Toyota або Hyundai білого кольору з чорними вставками».

За інформацією нардепа, в автомобілі можуть знаходитися четверо-п'ятеро озброєних осіб кавказької зовнішності.