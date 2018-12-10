Підприємці обурені поборами операторів з організації ярмарків в Києві

На проведеному засіданні комітету Громадської ради при КМДА з питань промисловості, розвитку підприємництва, інформаційно-комунікаційних технологій, транспорту, торгівлі і реклами підприємці заявили про неправомірні побори з боку операторів з організації сільськогосподарських ярмарків в Києві.

На засіданні комітету Громадської ради одним з основних було питання про організацію та проведення сільськогосподарських ярмарків в Києві.

У засіданні взяли участь підприємці, які висловили величезне занепокоєння існуючою практикою проведення в Києві ярмарків. Особливе обурення підприємці висловили з приводу неправомірних поборів з боку операторів з організації та проведення ярмарків в столиці.

Сьогодні в Києві організацією і проведенням сільськогосподарських ярмарків займаються три оператора: комунальне підприємство "Поділ-Нерухомість", комунальне підприємство "Міський магазин" і комунальне підприємство "Київське спадщина".

Як повідомляють підприємці, з 2017 року чиновниками була введена "неофіційна плата" за місце на ярмарку.

"Їх корупційна схема дуже проста. Ярмарки були особливо популярними, бажаючих було достатньо. Чому б не ввести неофіційну плату за так званий "вхідний квиток"? Вийшло: кожен, хто бажає реалізовувати свою продукцію на ярмарках повинен за вхід заплатити оператору 100 "американських президентів" за один квадратний метр площі, який планує зайняти "- сказано в повідомленні.

Крім того, в повідомленні заявляють про запровадження операторами ярмарків поборів в розмірі 300 доларів за торгову палатку або 25 тис. гривень за автопричіп, а також про хабарі у вигляді придбання у оператора кульків по 10 гривень за штуку і збору сумок з продуктами для чиновників.

Також підприємці заявляють, що оператори підняли вартість денної плати за одне місце на ярмарку до 350-400 гривень в день. При цьому оператори не здійснюють прибирання території і не надають підприємцям послуг туалету, які передбачені Порядком проведення ярмарків і укладених договорів.

Відзначається, що при цьому Київ, починаючи з 2017 року, не отримує ні копійки за проведення ярмарків, що нібито відображено у звітах зазначених комунальних підприємств - операторів з організації та проведення ярмарків. При цьому за один день оператор ярмарки заробляє від 100 тис. гривень.

У повідомленні також сказано, що для того щоб "відмити" настільки великі гроші, комунальні підприємства продають на аукціоні право проведення ярмарків комерційним структурам. Ними, як правило, є різні фірми "одноденки", або фізособи-підприємці, через яких згодом і виводяться гроші.

Повідомляється, що таким чином право на організацію 21 ярмарки було продано такий комерційній структурі всього за 250 тис. гривень за три місяці.

"Асоціація підприємств і підприємців Києва і Київської області вважає неприйнятною таку ситуацію і разом з однодумцями, підприємцями, киянами оголошує війну хабарникам у владі!" - сказано в повідомленні.

Вашій увазі відео засідання комітету Громадської ради, в ході якого підприємці і висловлювали своє невдоволення практикою проведення ярмарків у столиці.

Нагадаємо, в 2017 році в Києві пройшла аж 3 971 ярмарок, хоча планувалося обмежитися проведенням 1 240 таких заходів. Для порівняння: свої плани по заміні світильників вуличного освітлення на економні КМДА виконала всього на 3%, а по розробці проектів землеустрою зелених зон - на 1,2%. Але,очевидно, ярмарки більш вигідна справа… Немає жодних сумнівів у тому,що найбільша у столиці суботня ярмарка на Ревуцького також проходить із вищезгаданими порушеннями…