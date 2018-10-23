Під міст на метро «Позняки» потрібний продавець продуктів у занедбану вантажівку

Під мостом біля станції метро «Позняки» зручно розташувалася така собі вантажівка із написом «Продукти».

Транспорт слугує не тільки місцем несанкціонованої торгівлі, а й місцем зберігання товару (продуктів, ящиків, піддонів тощо) в нічний час та ще й рекламною площиною

Ніхто автівку не чіпає. Видно, що стихійні торговці почувають себе тут досить комфортно.

А власне чому б і ні? Коли поліція закриває очі на дане свавілля?