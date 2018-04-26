«Петя-петушок, кучерява головка»

Зима. Щосуботній ярмарок по вул. Ревуцького. Новоспечені народні шлягери: «Петя-петушок» та «По-новому» у виконанні талановитого вуличного музиканта користуються популярністю та визнанням серед пересічних відвідувачів ярмарки.

Це варто побачити!