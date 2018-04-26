«Петя-петушок, кучерява головка» | Дарниця.org

«Петя-петушок, кучерява головка»

Розміщено Чтв, 04/26/2018 - 09:51

Зима. Щосуботній ярмарок по вул. Ревуцького. Новоспечені народні шлягери: «Петя-петушок» та «По-новому» у виконанні талановитого вуличного музиканта користуються популярністю та визнанням серед пересічних відвідувачів ярмарки.
Це варто побачити!

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