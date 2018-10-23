Первый пошел. На Позняках закрасили известный мурал "Матрица"

На Позняках уничтожили известный мурал SYNERGETIC, созданный в рамках арт-фестиваля.

Мурал нарисовал украинский художник Александр Гребенюк летом 2016 года на улице Срибнокильской, 1. Местные жители прозвали его "Матрицей", потому что на стене был изображен человек, оплетенный растениями и символизирующий процессы глобальной эволюции. И вот недавно мурал закрасили серой краской.

Точную причину его исчезновения никто не объяснил. По одной из версий, на стене появилась трещина, но есть и вероятность того, что рисунок не понравился жителям многоэтажки.

Источник: kiev.vgorode.ua