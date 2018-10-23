Первый пошел. На Позняках закрасили известный мурал "Матрица" | Дарниця.org

Первый пошел. На Позняках закрасили известный мурал "Матрица"

Розміщено Втр, 23/10/2018 - 13:53

На Позняках уничтожили известный мурал SYNERGETIC, созданный в рамках арт-фестиваля.

Мурал нарисовал украинский художник Александр Гребенюк летом 2016 года на улице Срибнокильской, 1. Местные жители прозвали его "Матрицей", потому что на стене был изображен человек, оплетенный растениями и символизирующий процессы глобальной эволюции. И вот недавно мурал закрасили серой краской. 

Точную причину его исчезновения никто не объяснил. По одной из версий, на стене появилась трещина, но есть и вероятность того, что рисунок не понравился жителям многоэтажки. 

Источник: kiev.vgorode.ua

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).
Фото Капча
Generate a new captcha
Enter the characters shown in the image.

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua продается лучшее автостекло