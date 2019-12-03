Первая стихийная велопарковка была замечена на м. Осокорки. | Дарниця.org

Первая стихийная велопарковка была замечена на м. Осокорки.

Розміщено Втр, 03/12/2019 - 18:10

На станции метро "Осокорки" образовалась стихийная парковка для велосипедов. Киевляне оставляют средства передвижения прямо возле входа на станцию, предварительно приковав к поручню надежной проволокой и поставив на замок.

По словам местных торговцев,  иногда в этом месте ставят до десятка велосипедов.

- Оставляют велосипеды тут недавно. Но мы не отвечаем за их сохранность. Их владельцы приезжают на станцию, оставляют велосипеды здесь, а дальше едут по делам на метро. Но мы за ними не присматриваем. Были уже даже случаи воровства, вызывали полицию, – рассказала контролер на станции.

Источник: kiev.vgorode.ua

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