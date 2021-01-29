Перша ялинка на утилізацію безкоштовно, решта за кошти?

Після Нового року в багатьох ЗМІ та соцмережах повідомлялось як міська влада турбується про екологію і що відкриті пункти прийому ялинок по Києву.

ОСББ зібрало ялинки зі всього будинку на 768 квартир і планувало 27 січня відвезти на один з пунктів прийому, що розташований на Тростянецькій (територія Дарницького УЗН). Приїхали, щоб домовитись про час. І тут чекав сюрприз: головний інженер сказав, щоб ми за утилізацію ялинок заплатили. Безкоштовно приймають одну ялинку. Решта платно. Як же дістав цей популізм.

Дякуючи Лесі Шелест та Віктору Безотосному, ялинки прийняли.

Джерело: Facebook.