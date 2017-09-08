Перепони безвізу

Напевне, кожен українець, який після впровадження безвізового режиму вирішив зробити собі закордонний паспорт - зіткнувся з проблемою величезних черг. За інформацією мешканців, не став виключенням і Дарницький центр надання адміністративних послуг (вул. Олійника, 21). Так, бажаючі виїхати за кордон займають чергу на ранок ще напередодні ввечері, навіть самостійно створюючи відповідні списки! Попри це, черги величезні… Без сутичок та скандалів звісно ж не обходиться.

Тим не менш, навіть така процедура не рятує - адже тим, кому все ж таки вдалося потрапити на прийом до спеціаліста ЦНАПу (щодо закордонного паспорту), відразу ж попереджують про те, що оголошені строки отримання бажаного документу не діють: 21 доба/530грн. (фактично 40 діб), термінові 7 діб/835грн. (фактично 21 добу).

Дійшло до того, що вже недобропорядні громадяни «освоюють» дану нішу та пропонують «свою посередницьку допомогу» - про що інформує документ-сервіс «Готово»: «Укотре просимо Вас не довіряти жодній особі, яка пропонує посередницькі послуги з отримання талонів в електронній черзі. Не сплачуйте коштів даним особам – вони не мають жодного відношення до нашого центру та не зможуть ніяк Вам допомогти, але кошти Ви втратите. На фото – один з шахраїв.

Просимо запам’ятати дану особу. Він може бути і біля інших відділень центру обслуговування громадян «Паспортний сервіс». Будьте обережні!».

На жаль, подібна ситуація із чергами та запізненнями наразі майже всюди.