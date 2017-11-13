Переможці Громадського бюджету-2

09 листопада у КМДА назвали переможців Громадського бюджету-2018.

100 мільйонів гривень розподілять між 42 великими проектами та 51 малим. Офіційні результати під час брифінгу оголосив заступник міського голови - секретар Київради Володимир Прокопів. Загалом за проекти ГБ-2018 проголосували 131 тисяча киян.

У Дарницькому районі перемогу здобули 18 проектів (9 великих та 9 малих).

Великі

1. Безкоштовна медична діагностика для киян

2. ВЗАЄМОДІЯ: "Реконструкція стадіонів шкіл № 127 та № 289"

3. Створення системи дистанційного навчання учнів.

4. Історія України – освітня подорож часом у 3D форматі

5. IP-відеонагляд, запорука безпеки учасників навчально-виховного процесу

6. СУЧАСНІ ІНТЕРАКТИВНІ КЛАСИ - ШКОЛЯРАМ ДАРНИЦІ

7. Ремонт покриття та модернізація спортивних майданчиків

8. Реконструкція стадіону гімназії № 323

9. Автовишка для Дарницького району

Малі

1. Спорт майданчик Слов᾿янської гімназії

2. РЕКОНСТРУКЦІЯ АМФІТЕАТРУ В ПАРКУ ІМЕНІ ВОЇНІВ-ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ

3. Огорожа для Слов᾿янської гімназії

4. Скандинавська гімназія - спорт для всіх

5. МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ КОМП᾿ЮТЕРНИЙ ЦЕНТР "КЛЮЧ ДО УСПІХУ"

6. "КЛЮЧ ДО УСПІХУ" - інтерактивні шкільні класи Гімназії № 237

7. ВЗАЄМОДІЯ: «ІНКЛЮЗИВНИЙ СПОРТИВНО-ІГРОВИЙ МАЙДАНЧИК»

8. Спортивно-оздоровчий майданчик для підлітків та дорослих на Позняках-2

9. Модель інклюзивно-ресурсного класу для якісної освіти дітей з особливими потребами (школа № 266)

Детально з проектами-переможцям Дарницького району можна ознайомитися тут

http://www.gurin.com.ua/

До речі,аби не залишити поза фінансуванням проекти, які не потрапили у «зелену» гарантовану зону фінансування 29 жовтня активні кияни подали петицію за збільшення коштів ГБ2. Петиція зібрала понад чотири тисячі підписів. Для того, щоб її розглянули потрібно понад 10 тисячі голосів.

«Визначаючи Параметри громадського бюджету на цей рік Київська міська рада не очікуючи суттєвого збільшення інтересу киян до цього інструменту прямої демократії обережно збільшила бюджет Громадського бюджету лише до 0,2% (100млн. грн.) від бюджету Києва. Крім того вирішила, що тільки ті проекти, які здобудуть понад 1000 голосів для великого та понад 400 голосів для маленького проекту можуть вважатися соціально значимими для міста та у разі, якщо на них вистачить коштів Громадського бюджету будуть реалізовані у 2018 році» - пояснює автор петиції Микола Гурін.

Автор пропонує міській владі підтримати прагнення громад до співпраці та активної участі у житті міста збільшивши за рахунок коштів Програми економічного та соціального розвитку м.Києва бюджет Громадського бюджету на суму достатню для покриття всіх проектів, які змогли перетнути відповідні для своєї групи бар’єри (1000 голосів для великого проекту та 400 голосів для маленького проекту).

Підтримати петицію можна за цим посиланням:

https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=6907&icf=1

