Переход возле озера Вырлица так и манит отдыхающих своей свалкой.

то – многолетнее озеро Вырлица, которое по праву можно назвать украшением Дарницкого района. Водоем природного происхождения и, судя по количеству рыбаков, сидящих вдоль берега, можно судить о том, что озеро неплохо зарыблено.

Неплохой «бонус» для местных жителей – небольшой пляж на берегу озера. В дневное время суток здесь можно наблюдать большое количество отдыхающих. Приходят сюда целыми семьями, с маленькими детьми. Вечерами собирается молодежь и под громкую музыку распивает алкогольные напитки. Такие посиделки часто заканчиваются под утро, чем, мягко скажем, мешают спать жителям близ расположенных многоквартирных домов.

Как известно, на противоположной стороне озера находятся мусоросжигательный завод «Энергия» и Бортническая станция аэрации. Но об их влиянии на окружающую среду и экологию района – не сейчас.

Хочется обратить отдельное внимание на кучи мусора, которые портят общее впечатление.

Раньше это был переход под мостом, который находится совсем рядом с озером. Однако по нему было не то, что страшно, а даже противно ходить. Ведь здесь всегда были горы мусора, грязь и вонь. Из-за стройки переход с одной стороны закрыли, но чище не стало, скорее, наоборот.

Безусловно, очень плохо, что люди так наплевательски относятся к окружающей среде и не уважают ни себя, ни других.

Но неужели коммунальным службам все равно, что происходит в таком живописном месте столицы?

Источник: golos.ua