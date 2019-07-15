Педофіл згвалтував в офісі 12-річного хлопчика. | Дарниця.org

Педофіл згвалтував в офісі 12-річного хлопчика.

Розміщено Пн, 15/07/2019 - 19:23

У Дарницькому районі на проспекті Григоренка чоловік розбещував 12-річного хлопчика. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 «Розбещення неповнолітніх» Кримінального кодексу України.

За попередньою інформацією, педофіл надавав дії сексуального характеру по відношенню до хлопчика 2007 р.н. Поліція проводить розслідування. За вчинене правопорушення зловмиснику загрожує до 3 років позбавлення волі.

За чутками місцевих жителів, в офісі піцерії працівник-педофіл зґвалтував хлопчика, який підробляв у даному закладі розповсюджуючи листівки…

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