Педофіл згвалтував в офісі 12-річного хлопчика.

У Дарницькому районі на проспекті Григоренка чоловік розбещував 12-річного хлопчика. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 «Розбещення неповнолітніх» Кримінального кодексу України.

За попередньою інформацією, педофіл надавав дії сексуального характеру по відношенню до хлопчика 2007 р.н. Поліція проводить розслідування. За вчинене правопорушення зловмиснику загрожує до 3 років позбавлення волі.

За чутками місцевих жителів, в офісі піцерії працівник-педофіл зґвалтував хлопчика, який підробляв у даному закладі розповсюджуючи листівки…