Парку быть?

Комиссия Киевсовета по вопросам экологической политики единогласно согласовала проект решения “Об объявлении природной территории ландшафтным заказником местного значения “Осокорковские луга” (08/231-685/ПР от 04.02.2019 года). Этот документ подготовили главы всех фракций и депутатских групп Киевсовета.

Проект решения предполагает, что природная территория ориентировочной площадью 148 га в Дарницком районе Киева в пределах, указанных в приложении к этому решению, получит статус ландшафтного заказника местного значения “Осокорковские луга”. В свою очередь, КО “Киевзеленстрой” должен будет “обеспечить охрану указанного в приложении объекта с оформлением охранного обязательства по обеспечению режима охраны и сохранения этого объекта”.

КО “Киевзеленстрой” также предполагается поручить осуществить организационно-правовые мероприятия по оформлению права пользования земельным участком заказника и принять меры по государственной регистрации права постоянного пользования этим земельным участком.

Отметим, в документе отсутствуют какие-либо конкретные сроки по осуществлению этих мер.

Напомним, территорию (5 земельных участков), на которой в т.ч. хотят создать ландшафтный заказник, Киевсовет “забрал” у ООО “Контактбудсервис” и банка “Аркада” 31.01.2019 года. Указанные субъекты хозяйственной деятельности намеревались построить там масштабный ЖК “Патриотика на озерах” (сорок 25-этажных домов). Решение о разрыве договоров аренды земли с ООО “Контактбудсервис” было принято довольно быстро, несмотря на то, что изначально фракция “Солидарность” намеревалась подыграть застройщикам.

Вероятно, поданный на рассмотрение экологической комиссии Киевсовета проект решения и был призван окончательно решить данную проблему.

В ходе заседания комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики у депутатов к проекту решения о ландшафтном заказнике никаких претензий не возникло. Они согласились с необходимостью его утверждения и единогласно поддержали. Теперь, после после согласования комиссией Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования этот проект решения должен будет утверждаться на заседании Киевсовета. То есть, минимальные шансы на то, что в документе появятся какие-то сроки, имеются.

Отметим, местные жители с 2015 года требуют создания на указанной территории ландшафтного природного парка вместо ЖК “Патриотика на озерах” - петиция с соответствующим требованием набрала 10 тыс. подписей киевлян еще в 2016 году.

В сентябре 2018 года КГГА даже приняли к рассмотрению концепцию развития этой территории авторства ОО “Экопарк Осокорки”.

Источник: kievvlast.com.ua