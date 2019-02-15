Парку быть? | Дарниця.org

Парку быть?

Розміщено Птн, 15/02/2019 - 10:02

Комиссия Киевсовета по вопросам экологической политики единогласно согласовала проект решения “Об объявлении природной территории ландшафтным заказником местного значения “Осокорковские луга” (08/231-685/ПР от 04.02.2019 года). Этот документ подготовили главы всех фракций и депутатских групп Киевсовета.

Проект решения предполагает, что природная территория ориентировочной площадью 148 га в Дарницком районе Киева в пределах, указанных в приложении к этому решению, получит статус ландшафтного заказника местного значения “Осокорковские луга”. В свою очередь, КО “Киевзеленстрой” должен будет “обеспечить охрану указанного в приложении объекта с оформлением охранного обязательства по обеспечению режима охраны и сохранения этого объекта”.

КО “Киевзеленстрой” также предполагается поручить осуществить организационно-правовые мероприятия по оформлению права пользования земельным участком заказника и принять меры по государственной регистрации права постоянного пользования этим земельным участком.

Отметим, в документе отсутствуют какие-либо конкретные сроки по осуществлению этих мер.

Напомним, территорию (5 земельных участков), на которой в т.ч. хотят создать ландшафтный заказник,  Киевсовет “забрал” у ООО “Контактбудсервис” и банка “Аркада” 31.01.2019 года. Указанные субъекты хозяйственной деятельности намеревались построить там масштабный ЖК “Патриотика на озерах” (сорок 25-этажных домов). Решение о разрыве договоров аренды земли с ООО “Контактбудсервис” было принято довольно быстро, несмотря на то, что изначально фракция “Солидарность” намеревалась подыграть застройщикам.

Вероятно, поданный на рассмотрение экологической комиссии Киевсовета проект решения и был призван окончательно решить данную проблему.

В ходе заседания комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики у депутатов к проекту решения о ландшафтном заказнике  никаких претензий не возникло. Они согласились с необходимостью его утверждения и единогласно поддержали. Теперь, после после согласования комиссией Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования этот проект решения должен будет утверждаться на заседании Киевсовета. То есть, минимальные шансы на то, что в документе появятся какие-то сроки, имеются.

Отметим, местные жители с 2015 года требуют создания на указанной территории ландшафтного природного парка вместо ЖК “Патриотика на озерах” - петиция с соответствующим требованием набрала 10 тыс. подписей киевлян еще в 2016 году.

В сентябре 2018 года КГГА даже приняли к рассмотрению концепцию развития этой территории авторства ОО “Экопарк Осокорки”.

Источник: kievvlast.com.ua

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).
Фото Капча
Generate a new captcha
Enter the characters shown in the image.

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua продается лучшее автостекло