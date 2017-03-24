Пам’ятка учасникам АТО | Дарниця.org

Пам’ятка учасникам АТО

Розміщено Птн, 03/24/2017 - 15:20

Вашій увазі пропонується пам’ятка учасникам АТО, в якій висвітлюються права, обов’язки та гарантії соціального захисту. Пам’ятка розроблена громадською організацією «Юридична Сотня» спільно з фахівцями Міністерства соціальної політики України, Державної служби з питань ветеранів війни та учасників АТО та Міністерства оборони України та Генерального Штабу Збройних Сил України з метою забезпечення військовослужбовців базовою інформацією щодо пільг, прав і соціальних гарантій, а також – надання рекомендацій щодо порядку дій в певних ситуаціях.

PDF icon Пам’ятка учасникам АТО

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