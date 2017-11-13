Палац «Україна» дякував Лозовому та Гончарову | Дарниця.org

Палац «Україна» дякував Лозовому та Гончарову

Розміщено Пн, 11/13/2017 - 17:20

Напередодні, районний сайт «Дарниця.org» висвітлював проведення грандіозного концерту у палаці «Україна» під назвою «Мелодія перемоги».

Нагадаємо, що головний організатор – громадська спілка «Братерство учасників бойових дій України» функціонує переважно на території Дарниці та безпосередньо знаходиться в приміщенні Дарницької РДА.

Слід зауважити, що проведення концерту до останнього моменту було на межі зриву – через малу кількість придбаних квитків та непомірні ціни за оренду палацу «Україна». Враховуючи те, що організатором планувалося всі зібрані кошти, які залишаться після сплати оренди НПМ «Україна» віддати на благодійність – стає якось ніяково, адже вартість квитків була зовсім не високою…

Наприкінці вищезгаданого концерту ведучі зауважили, що не отримали від влади ніякої підтримки. Проте, організатори подякували партнерам, серед яких – Дарницька райдержадміністрація в особі в.о. голови Дарницької РДА Василя Лозового та мережі торгівельних центрів «Епіцентр» в особі депутата Київради Володимира Гончарова!

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