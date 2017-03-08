Озеро «Сонячне» знову нормального кольору

Кілька тижнів тому районний сайт «Дарниця.org» висвітлював зненацьку зміну кольору в озері «Сонячне». Нагадаємо, раптове забарвлення води у зовсім не природній колір неабияк перелякав дарничан!

Як виявилося згодом, хімічного забруднення (взято аналізи води і водоростей ветеринарною службою, а також лабораторією Київської екологічної інспекції) не підтверджується.

Почасти, причиною цьому стали банальні водорості: у результаті потрапляння у воду фосфатів (ресторани скидали після миття посуду воду в озеро) та стійкою спекотною погодою - почалося інтенсивне зростання фітопланктону і водної рослинності. Саме це призвело до того, що місцями вода біля берегів водойми перефарбувалася у бірюзовий і яскраво зелений кольори.

Ті самі водорості, що стали причиною громадської паніки.

Наразі колір води в озері набув свого звичайного забарвлення

А от відпочиваючі, попри заборону купатися – нехтують даним застереженням…