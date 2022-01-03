Озеро Качине не оставляют в планах засыпать и застроить.

Озеро Качине в Дарницком районе Киева, которое отстояли местные жители пять лет назад, снова собираются застраивать. Концепцию возможной застройки водоема заслушали вчера, 28 декабря, на заседании общественного совета при Дарницкой райгосадминистрации.

Вопрос по Качиному появился в повестке дня в разделе "Разное", без конкретного названия. Поэтому активисты защиты озера, не входящие в состав совета, фактически не были проинформированы о рассмотрении. Как пояснил глава общественного совета Геннадий Синцов, это стандартная процедура для рассмотрения вопросов, поданных по инициативе жителей письмом. И именно вынесение вопроса на заседание не является процедурой общественных слушаний, они проводятся по отдельности. Автор представления, глава инициативной группы Владимир Степашко сообщил, что на протяжении многих лет застройщик участка (согласно результатам инвестконкурса КГГА это был "Жилинвестстрой УКБ") на пересечении улиц Здолбуновской и проспекта Григоренко не выполняет своих инвестиционных обязательств, и поэтому территория захламлена.

Источник https://censor.net/