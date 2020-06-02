Озера в столичном парке Партизанской славы стали резко мелеть. | Дарниця.org

Озера в столичном парке Партизанской славы стали резко мелеть.

Розміщено Втр, 02/06/2020 - 00:11

Депутат Киевсовета Юрий Сулыга обратил внимание руководителя КО “Киевзеленстрой” Алексея Короля на то, что озера парка Партизанской славы резко стали мелеть. По мнению Юрия Сулыги это происходит из-за заиления природных источников. 

Депутат Киевсовета Юрий Сулыга (фракция “Солидарность”) попросил в.и.о. гендиректора коммунального объединения “Киевзеленстрой” Алексея Короля очистить водные объекты на территории парка Партизанской славы.

По информации депутата, в последнее время в озерах парка Партизанской славы наблюдается резкое падение уровня воды, вероятно, по причине заиления природных источников.

На депутатское обращение в КП “Плесо” сообщили, что все земли в пределах регионального ландшафтного парка “Партизанская Слава” находятся в коммунальной собственности и подчинены КО "Киевзеленстрой".

Сулыга призвал фактического руководителя “Киевзеленстроя” с целью недопущения обмеления озер, улучшения физико-химических показателей качества воды и эстетического восприятия водоема предусмотреть выполнение работ по очистке указанных водных объектов.

Источник: kievvlast.com.ua

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