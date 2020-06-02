Озера в столичном парке Партизанской славы стали резко мелеть.
Депутат Киевсовета Юрий Сулыга обратил внимание руководителя КО “Киевзеленстрой” Алексея Короля на то, что озера парка Партизанской славы резко стали мелеть. По мнению Юрия Сулыги это происходит из-за заиления природных источников.
Депутат Киевсовета Юрий Сулыга (фракция “Солидарность”) попросил в.и.о. гендиректора коммунального объединения “Киевзеленстрой” Алексея Короля очистить водные объекты на территории парка Партизанской славы.
По информации депутата, в последнее время в озерах парка Партизанской славы наблюдается резкое падение уровня воды, вероятно, по причине заиления природных источников.
На депутатское обращение в КП “Плесо” сообщили, что все земли в пределах регионального ландшафтного парка “Партизанская Слава” находятся в коммунальной собственности и подчинены КО "Киевзеленстрой".
Сулыга призвал фактического руководителя “Киевзеленстроя” с целью недопущения обмеления озер, улучшения физико-химических показателей качества воды и эстетического восприятия водоема предусмотреть выполнение работ по очистке указанных водных объектов.
Источник: kievvlast.com.ua
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