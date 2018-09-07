Осокорки и Троещину в будущем свяжет трамвай

Киевские Осокорки и Троещину соединит трамвайная линия. Строительство транспортной магистрали уже есть в проекте специалистов Института Генерального плана Киева, говорится на сайте ведомства.

"По мнению проектировщиков, это расстояние будет основной планировочной осью левобережья, частью которой станет проспект Григоренко. Магистраль протяженностью 22 км пройдет от улицы Бальзака и вдоль железнодорожных путей по проспекту Григоренко", - говорится в сообщении.

Проект предусматривает по три полосы движения на основной проезжей части проспекта, между которыми пройдет линия скоростного трамвая. Также предусмотрены проезды шириной 7,5 метра и 10 метров.

Источник: ubr.ua