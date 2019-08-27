Осокорки попали в топ тепловых островов 2018, где жарче всего в Киеве.
Всем известно такое понятие городские, как тепловые острова — это метеорологическое явление, когда в городах температура выше, чем вокруг. Все дело в том, что города застраивают, уничтожая зеленые насаждения. А крыши и дороги нагреваются сильнее и быстрее траву и деревья. Это приводит к духоте и жаре.
Карту помог создать Тарас Казанцев, кандидат биологических наук и научный сотрудник Центра аэрокосмических исследований Земли. Тепловая карта Киева создана по снимкам Landsat-8 — американский аппарат, который вывели на орбиту в 2013 году. Landsat-8 фотографирует Землю в видимом, инфракрасном и тепловом спектральных диапазонах. Затем эти данные используются для мониторинга окружающей среды.
Как известно, все объекты, которые теплее абсолютного нуля, даже в полной темноте излучают свет. Горячие, такие как лампы или огонь видны для человеческого глаза, холодные также излучают свет, но в невидимом для нас спектральном диапазоне — тепловом.
Тепловая карта Киева
Карта дает ответ на вопрос, где в Киеве жарче всего? Судя по карте, это Оболонь, Троещина, Осокорки, район Крещатика. Кварталы с новой застройкой. Застройщики не думают над этой проблемой, поэтому в перечисленных места очень низкий уровень озеленения — 10-35% территории. Прохладнее на Голосеево, Отрадном, Нивках. Здесь территория озеленения составляет 35-70%.
Интересно, что Тарас Казанцев презентовал три карты — за 2016, 2017 и 2018 год. Они наглядно дают понять. как меняется тепловая карта Киева.
2016 год
2017 год
Источник: narodna-pravda.ua
2018 год
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