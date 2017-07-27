Ощадбанк діє?

Ввечері, 19 липня ситуація у відділені Ощадбанку по вул. Ревуцького, 26 відверто вразила відвідувачів.

Величезна черга, при цьому – платежі за комунальні послуги приймає лише одна каса з трьох наявних.

А цей оптимістичний лозунг, під яким написано що платіжний термінал не працює – взагалі виглядає як знущання над громадянами.

Для відвідувачів у кулері немає води та стаканчиків. Проте новий повний бутиль води спокійнісінько спочиває до кращих (напевне – більш спекотних) часів.

Одне робоче місце порожнє.

Врешті-решт, хто насправді знає як проплачують свої платіжки родичі співробітників – онлайн чи особисто в черзі?

Одним словом «все для людей»!