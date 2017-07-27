Ощадбанк діє?
Ввечері, 19 липня ситуація у відділені Ощадбанку по вул. Ревуцького, 26 відверто вразила відвідувачів.
Величезна черга, при цьому – платежі за комунальні послуги приймає лише одна каса з трьох наявних.
А цей оптимістичний лозунг, під яким написано що платіжний термінал не працює – взагалі виглядає як знущання над громадянами.
Для відвідувачів у кулері немає води та стаканчиків. Проте новий повний бутиль води спокійнісінько спочиває до кращих (напевне – більш спекотних) часів.
Одне робоче місце порожнє.
Врешті-решт, хто насправді знає як проплачують свої платіжки родичі співробітників – онлайн чи особисто в черзі?
Одним словом «все для людей»!
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