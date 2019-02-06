Опять не удалось утвердить ДПТ Позняков

В начале заседания глава фракции “ВО “Свобода” в Киевсовете Юрий Сиротюк сообщил, что несмотря на решение президиума Киевсовета и рекомендации комиссии Киевсовета по вопросам законности правопорядка и предотвращения коррупции, в повестке дня вновь появились два скандальных проекта ДПТ Позняков и Оболони.

Речь идет о двух ДПТ, которые уже снимали с рассмотрения горсовета 29 ноября 2018 года. Первый документ призван узаконить уже строящейся ЖК “Лебединый” и дать старт новой жилой застройке и без того перенаселенного жилмассива Позняки. Второй - также предполагает массу нового строительства и грозит Оболонскому району разрушением существующих многоэтажек, проблемами с экологией и перенаселением.

“Комиссия Киевсовета по вопросам законности обращалась в правоохранительные органы и к Киевскому городскому голове с требованием уклониться от включения в повестку дня этих документов. Киевский городской голова единолично вносил их на рассмотрение, и хотелось бы, чтобы он присутствовал при их обсуждении”, - заявил Юрий Сиротюк.

Также депутат потребовал предоставить слово жителю Оболони Александру Синьооку.

Александр Синьоок сообщил, что активисты тщательно изучили вышеуказанный ДПТ Оболони и все материалы, предоставленные на общественные слушания. По результатам этих слушаний была собрана конференция территориальной общины Оболони, во время которой было принято решение, что этот проект ДПТ должен быть отклонен как антисоциальный, а новый должен быть разработан с нуля.

“По этому поводу должна быть создана согласительная комиссия, в которую войдут жители Оболони. Мы направляли обращение Киевскому городскому голове, депутатам Киевсовета, чиновникам разных уровней и в правоохранительные органы - относительно должностных лиц, причастных к фальсификации этого ДПТ”, - заявил Александр Синьоок.

Также Синьоок напомнил, что все названия ДПТ были утверждены Программой создания/обновления градостроительной документации до 2020 года, а проекта ДПТ с таким названием в данной программе попросту не существует. Кроме того, по его информации, после окончания общественных слушаний в проект ДПТ были добавлены 15 объектов, о которых люди не были проинформированы.

“Этот ДПТ не отвечает положениям Закона Украины "О регулировании градостроительной деятельности" в части осуществления стратегической экологической оценки. Также там не учтены действующие Государственные строительные нормы относительно плотности застройки, количества зеленых насаждений и пожарной безопасности. Более того - данный ДПТ предусматривает уничтожение большой зеленой зоны общего пользования у озера Белое. Там планируется строительство трех 28-этажных домов”, - рассказал Синьоок.

Он потребовал от депутатов Киевсовета снять с рассмотрения этот ДПТ как антисоциальный. В итоге секретарь Киевсовета Владимир Прокопив поставил на голосование предложение снять оба проекта ДПТ (и Оболони и Позняков), но оно набрало всего 33 голоса “за”.

В результате фракция “ВО “Свобода” заблокировала трибуну и Владимир Прокопив объявил десятиминутный перерыв в заседании. После перерыва Прокопив сообщил, что был найден компромисс - в зале нашлось большинство голосов для снятия этих документов с рассмотрения. “За” соответствующее решение в итоге проголосовало 63 депутата. Отметим, это не гарантирует, что всоре не будут предприняты попытки “пропихнуть” скандальные ДПТ в неизменном виде повторно.

Источник: kievvlast.com.ua