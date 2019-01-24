Опубликована смета муралов на м. Осокорки

Куратор проекта Гео Лерос объяснил, куда именно были потрачены средства при создании мурала на станции метро «Осокорки». Об этом сообщают «Комментарии. Киев» со ссылкой на его фейсбук-страницу.

Из бюджетных средств на создание мурала было потрачено 3,65 млн грн. По словам Лероса, подготовительные работы обошлись в более чем 841 321 грн, вместо изначально запланированных 624 980 грн. Далее куратор перечисляет затраты на проект:

«Кстати, метро выполняет такие работы в 2/3 раза дороже. Кроме восьми художников был еще девятый. Он сводил эти работы воедино, это тоже дополнительные растраты. На станции в некоторых местах был цемент, а не бетон, и краска уходила литрами, как вода в песок. Авиабилеты вышли намного дороже, чем рассчитывали, так как брались оперативно. Но кого это волнует?! Есть бюджет, в который ты должен вложиться», — написал Лерос.

Далее он по пунктам перечисляет, на что конкретно ушли средства при создании мурала MoreThanUs:

- 26 авиаперелетов — 467 695 грн. Авиабилеты в/из Нью-Йорка, Тусона (США), Брюсселя (Бельгия), Сан-Паулу (Бразилия), Аликанте (Испания), Женевы (Швейцария), Харькова. Некоторые художники возвращались дважды, «билеты покупали оперативно в один конец из-за непонимания сроков завершения работ»;

- проживание, 117 ночей в отелях — 475 000 (4 059 за ночь);

- питание — 135 051 грн;

- подготовительные работы (зачистка станции до голого бетона) — 624 980 грн + 216 341 на дополнительные работы;

- транспорт (автомобиль с водителем и услуги хелпера) — 187 200 грн;

- «Административная группа» (хелперы и разнорабочие) —184 000 грн;

- топливо — 45427 грн;

- налоги — 182 500 грн;

- услуги метрополитена — 41 000 грн;

- аренда трех подъемников на 95 дней — 540 600 грн;

- краска — 413844 грн;

- разработка эскизов от ФОП «Смачелюк,» его команда, офис и прочие затраты и процент выплаты кредита на эту сумму — 349097 грн;

- непредвиденные расходы по чекам — 5792 грн.

Расследование журналистки СТБ Гео Лерос назвал заказом на него «одной известной галеристки».

Источник: kyiv.comments.ua