«Океан не мовчить» - унікальний концерт «Океану Ельзи» до Дня Києва.

26 травня до Дня Києва на території Національного комплексу «Експоцентр України» («ВДНГ») відбудеться великий концерт легендарного рок-гурту «Океан Ельзи» зі сценою 360°, улюбленими піснями, драйвом, шаленою енергетикою та справжнім рок-н-ролом!

Ідея великого, відкритого рок-концерту виникла у Святослава Вакарчука:

«Я не раз був на музичних подіях, фестивалях на території «ВДНГ», проте концерту «ОЕ» тут не було вже дуже давно. Чудовий комплекс, який отримав буквально друге дихання пару років тому, став культурним, музичним, фестивальним центром в Києві, то чому б тут, на свіжому повітрі, у колі друзів, зі сценою формату 360 градусів, доступною для перегляду з усіх сторін, не провести наш концерт на День Києва? Без сидячих місць, без сидячих віп-зон: демократичний концерт з демократичними цінами в демократичній країні. Це буде справжній Океан, який не мовчить. Приєднуйтесь і ви!»

Дата, час: 26 травня 2019 року, о 19:00.

Місце: Київ, Національний комплекс «Експоцентр України» («ВДНГ»), проспект Академіка Глушкова, 1.