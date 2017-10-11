Оголошено конкурс проектів з реалізації у 2018 році енергоефективних заходів у житлових будинках ОСББ та ЖБК

23 жовтня конкурсною комісією оголошено Конкурс проектів з реалізації у 2018 році енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках.

Форма подання проекту встановлена додатком до Положення про конкурс проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках», затвердженого рішенням Київської міської ради від 26.12.2014 року № 865/865 (зі змінами).

Прийняття на розгляд комісії проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках буде проводитись Департаментом житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з 01 листопада 2017 року до 22 грудня 2017 року щовівторка з 9:00 до 13:00 години та щочетверга з 14:00 до 18:00 години за адресою: вул. Велика Житомирська, буд. 15-А, каб. 13, 14.

Детально з умовами проведення конкурсу можна ознайомитися за цим посиланням.

http://dzki.kievcity.gov.ua/content/konkurs-proektiv-energozberezhennya-...

Нагадаємо, що з 2015 року у столиці діє програма впровадження енергоефективних заходів у будинках ОСББ та ЖБК, що реалізується на умовах співфінансування (70% вартості робіт фінансується з міського бюджету, а 30% - кошти співвласників).