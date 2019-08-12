Очищений підземний перехід на метро «Позняки» та генетична пам’ять дарничан.

Як відомо, нещодавно підземний перехід до станції метро «Позняки» звільнили від численних кіосків.

Торговельні точки тут раніше знаходилися по «жовту лінію». Зверніть увагу якими шляхами тепер прямують перехожі – мабуть підсвідомо не перетинаючи вищезгадану лінію. Мабуть, то вже набута генетична пам’ять…

Також, дотепер у підземному переході проводяться роботи з нівелювання колишніх ознак «активної підприємницької діяльності».

Тим не менш, стихійна торгівля продовжує процвітати нагорі – при виході зі станції метро «Позняки» та, помалу починає спускатися у щойно звільнений підземний перехід…