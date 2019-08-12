Очищений підземний перехід на метро «Позняки» та генетична пам’ять дарничан. | Дарниця.org

Очищений підземний перехід на метро «Позняки» та генетична пам’ять дарничан.

Розміщено Пн, 12/08/2019 - 20:19

Як відомо, нещодавно підземний перехід до станції метро «Позняки» звільнили від численних кіосків.

Торговельні точки тут раніше знаходилися по «жовту лінію». Зверніть увагу якими шляхами тепер прямують перехожі – мабуть підсвідомо не перетинаючи вищезгадану лінію. Мабуть, то вже набута генетична пам’ять…

Також, дотепер у підземному переході проводяться роботи з нівелювання колишніх ознак «активної підприємницької діяльності».

Тим не менш, стихійна торгівля продовжує процвітати нагорі – при виході зі станції метро «Позняки» та, помалу починає спускатися у щойно звільнений підземний перехід…

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).
Фото Капча
Generate a new captcha
Enter the characters shown in the image.

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua продается лучшее автостекло