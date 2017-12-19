Новий дитсадок № 315 у дев’ятому мікрорайоні житлового масиву «Позняки» запрацює у наступному році

Київрада 82 голосами підтримала створення садочка № 315 у дев’ятому мікрорайоні житлового масиву «Позняки». Цьогоріч це вже четвертий новий заклад освіти, який побудовано в густонаселеному районі столиці. Про це повідомила депутат Київської міської ради Ганна Старостенко.

«Місто активно розвивається, і такі мікрорайони щільної забудови, як Позняки, особливо потребують відкриття нових закладів освіти. Ми це врахували і тому цьогоріч тут розпочали свою роботу вже три новозбудовані, різнопланові заклади освіти: початкова школа № 333, новий корпус для молодших класів гімназії «Київська Русь» та дитячий садочок № 370. Відкриття ще одного комунального садочка № 315 завершить виконання нашого плану з забезпечення дітей району 1400 додатковими місцями», – повідомила Ганна Старостенко.

За її словами, садочок стане одним із найбільших у районі, адже незабаром його зможе відвідувати вже понад 260 дітей.

«Наразі садочок завершує останні приготування до відкриття, щоб вже з наступного року прийняти перших відвідувачів. Садочок повністю побудовано та облаштовано за кошти міста – програмою фінансування на нього було передбачено 118 мільйонів гривень», – зазначила Ганна Старостенко.

Джерело kyivcity.gov.ua