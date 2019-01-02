Новой школе на Осокорках дали еще подряд на бассейн до июля 2019 года

КП "Жилинвестстрой-УКС" по результатам тендера заказало ООО "Подолжилстрой" строительство школьного бассейна за 91,51 млн. грн.

В прошлом году компания получила подряд на 387,53 млн. грн. До августа она должна была на участках 65 и 66 микрорайона 10 жилмассива "Осокорки" построить четырехэтажную общеобразовательную энергонезависимую школу "Интеллект" с бассейном, тепло-хладоснабжением от грунтовых насосов, системой "умный дом" и LED-освещением. В этом году компания без торгов получила на дополнительные работы по строительству этой школы 99,83 млн. грн. Теперь еще дали подряд на бассейн до июля 2019 г.

Таким образом, общая стоимость договоров по этой школе составляет 578,87 млн. грн., что в полтора раза дороже стоимости первичного договора.

По информации ProfiDOM.com.ua, "Жилинвестстрой" уже перечислил "Подолжилстрою" 414,07 млн. грн.

В этот раз на строительные работы будет отведено 59,71 млн. грн., остальное пойдет на оборудование.

На заработную плату пойдет 6,72 млн. грн., или 7% от общей стоимости подряда. На прибыль отведено еще 4%, 3,44 млн. грн.

Цена соглашения на 0,1% ниже ожидаемой стоимости закупки (91,61 млн. грн.).

Источник: profidom.com.ua