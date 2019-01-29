Нові правила зарахування у столичні дитсадки: хто в пріоритеті

Зарахування дітей до комунальних дитячих садочків столиці має відбуватися прозоро та з урахуванням прав громади міста Києва. Про це заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

«Ні для кого не секрет, що юридична і фактична кількість мешканців Києва відрізняються. Якщо за офіційними даними Держстату в Києві на кінець 2018 року проживало 2,9 млн осіб, то у той же час, згідно з дослідженнями, у столиці налічується вже близько 4 млн мешканців. Зарахування у дитячі садочки у 2019 році потребують 6,5 тисячі дітей від 3 до 5 років, при цьому, всього близько 2 тисяч із них мають підтверджений статус «киянин». То ж як їм бути у ситуації, коли вони не можуть потрапити до комунальних садочків у своєму ж рідному місті? Захист прав територіальної громади – прямий обов’язок органів місцевої влади, саме тому в електронній черзі ми будемо зберігати пріоритетність осіб, які офіційно зареєстровані у Києві. Зарахування до садочків має відбуватися прозоро і з урахуванням прав громади міста Києва» – зауважив чиновник.

Валентин Мондриївський наголосив, що вирішення цього питання просте і лежить у площині чинного законодавства.

«Кошти на будівництво соціальної інфраструктури можуть виділятися із бюджету, спираючись виключно на юридичні дані, а от до садочків потрапити хочуть і ті, кого де-юре в Києві немає. Вирішити питання, насправді, просто. Або ж іти до приватного садочка і сплачувати кошти там, або ж – отримати реєстрацію. Сьогоднішня система реєстрації і чинне законодавство дозволяє будь-якій людині, яка мешкає у Києві, отримати місцеву реєстрацію, маючи лише договір оренди помешкання або інший документ, який засвідчує місце проживання. Легалізація проживання людей у Києві дозволить підняти рівень управління і надасть можливість людям, навіть із тимчасовою реєстрацією, отримувати всі послуги від місцевих органів влади, у тому числі – і дошкільну освіту для діток» – додав заступник голови КМДА.

Варто зауважити, що відповідне рішення було підтримане киянами, адже фінансування всієї системи дошкільної освіти відбувається за рахунок місцевого бюджету і, зрозуміло, що у першу чергу місцевий бюджет повинен задовольняти потреби тих, кому цей бюджет належить, – територіальну громаду міста Києва.

Сьогодні столична влада намагається усіма силами допомогти усім мешканцям Києва. Відтак, Київ першим запровадив систему «Гроші ходять за дитиною», яка дозволяє забезпечити часткове фінансування перебування киян у приватних закладах освіти, що поступово буде зменшувати тиск на систему комунальних закладів.

А 28 грудня 2018 року Київрада ухвалила рішення «Про запровадження в місті Києві багатофункціональної електронної картки «Муніципальна картка «Картка киянина».

«Спираючись на це, зараз ми готуємо рішення, яке розширить дію базового фінансового нормативу (повна компенсація перебування дитини у комунальних садках) і на дітей громадян, які мають картку киянина. А це всі, хто сплачує податки у Києві. Я сподіваюсь, що вже найближчим часом рішення буде винесене на розгляд Київради та ухвалене» – додав Валентин Мондриївський.

Також варто наголосити, що всі пільгові групи залишаються повністю соціально захищеними