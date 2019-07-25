Нова онлайн-платформа «Взаємодія поліції та громади» | Дарниця.org

Нова онлайн-платформа «Взаємодія поліції та громади»

Розміщено Чтв, 25/07/2019 - 15:48

«Взаємодія поліції та громади» — інтерактивна багатофункціональна онлайн-платформа, що сприяє налагодженню комунікації між поліцією та громадами міст і містечок України.
Платформа має дві складові: сервіси «Спитай поліцейського» та «Електронний кабінет дільничного». Перший сервіс дає можливість містянам просто та швидко ставити питання поліції й отримувати на них відповіді-роз’яснення. Також на карті сервісу ви можете позначати небезпечні місця вашого району. За можливості отримана інформація передається відповідальним підрозділам поліції.
За допомоги «Електронного кабінету дільничного» городяни можуть в один клік дізнатись, контактну інформацію дільничного, відповідального за їхню територію. Наразі сервіс працює в тестовому режимі в одному з районів Києва, але незабаром буде поширений на всі міста, підключені до платформи.
Звертаємо вашу увагу на те, що дана платформа не є аналогом служби «102». Проект є громадською ініціативою. Наповненням та модерацією ресурсу займаються громадські активісти в тісній співпраці з представниками поліції свого міста. Окрім поліцейських, відповіді на питання також надають кваліфіковані юристи.

https://bezpechne.community/#

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