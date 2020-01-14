Ночное движение трамваев №№ 8 и 29 с 14 по 17 января будет осуществляться по сокращенному режиму работы | Дарниця.org

Ночное движение трамваев №№ 8 и 29 с 14 по 17 января будет осуществляться по сокращенному режиму работы

Розміщено Втр, 14/01/2020 - 16:20

В связи с ремонтом трамвайных путей на улице Привокзальной в Киеве, ночное движение трамваев №№ 8 и 29 с 14 по 17 января будет осуществляться по сокращенному режиму работы, сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"Ночью 14, 15, 16, 17 января предусмотрен сокращенный режим работы трамваев №№ 8, 29 Ремонтируют пути на улице Привокзальной", – говорится в сообщении на сайте мэрии в понедельник, со ссылкой на КП "Киевпастранс".

По информации предприятия последние отправления трамваев маршрута № 8: от ст. м. "Лесная" - в 22:24, 22:36; от ст. м. "Позняки" - в 23:19, 23:30.

Последние отправления трамваев маршрута № 29: от ст. м. "Лесная" - в 22:18, 22:40; от ст. м. "Бориспольская" - в 23:08, 23:30.

"В 5:00 движение будет восстановлено по графику", – сказано в сообщении.

Источник: interfax.com.ua

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).
Фото Капча
Enter the characters shown in the image.
Generate a new captcha

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua продается лучшее автостекло