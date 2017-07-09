Нічого святого

Біля Дарницької РДА намалювали знак американського доллара $ на інсталяції, присвяченій небесній сотні. Тим самим якби натякають, що Майдан був не народним проявом проти корупції та злочинного режиму Януковича, а проплачений за $$$.
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