Нічого святого | Дарниця.org

Нічого святого

Розміщено Чтв, 09/07/2017 - 12:57

Біля Дарницької РДА намалювали знак американського доллара $ на інсталяції, присвяченій небесній сотні. Тим самим якби натякають, що Майдан був не народним проявом проти корупції та злочинного режиму Януковича, а проплачений за $$$.

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