Невідома речовина потрапляє через Дарницький район у головну річку столиці

Ще на початку лютого у соцмережах з’явилася інформація про витік з колектора нижче Дарницького моста (зі сторони лівого берега столиці) білої маслянистої рідини прямо у Дніпро! Весь берег на кілометр вниз і далі був у вищезгаданій рідині.

Як зауважив один з активістів: «Згідно з даними візуальних обстежень вказаної у зверненні території, здійснених фахівцями Підприємства у І та ІІ декадах лютого поточного року, факт витоку у р. Дніпро речовини світло-сірого кольору підтверджено. Дані попереднього гідрохімічного аналізу води вказують на перевищення вмісту окремих елементів, критичного забруднення саме нафтопродуктами не виявлено (результати аналізів додаються). КП «Плесо» планується щотижнево здійснювати відбір проб води в місті витоку для проведення гідрохімічного аналізу.

16.02.2108 року заплановано проведення виїзної наради за участі Дарницької районної державної адміністрації, КК «Київавтодор», ПАТ «АК «Київводоканал» та КП «Плесо» з метою підтвердження факту забруднення, на якому також будуть розглядатися питання проведення додаткових гідрохімічних досліджень, виявлення джерел забруднення та вжиття заходів щодо його припинення.

Додатки: згадане по тексту, на 2 арк., в 1 прим.

З повагою,

Заступник Генерального директора

з екологічних питань Борисова О. В

№ п/п Показник НД та одиниця вимірювання тВимоги НД4) Результати випробувань Позначення НД на методи випробувань Похибка методу Відмітка про відповідність

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Зразок води відібраний біля скиду води з оз. Нижній Тельбін у р. Дніпро, поруч із залізничним мостом (реєстр. № 59)

а) органолептичні показники

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1Зовнішній вигляд На поверхні не повинні виявлятись плаваючі плівки, плями, скупчення домішок каламутна, непрозора рідина з мікрочасточками темного кольору підвищеної в`язкості. На поверхні плівка білого кольору ГОСТ 3351-Не відповідає

2Запах Вода не повинна набувати не властивих їй запахів гнилісний, смолистий з відтінком хімічної речовини ГОСТ 3351-Не відповідає

3Інтенсивність запаху, бали Не більше 13-4ГОСТ 3351-Не відповідає

б) Фізико-хімічні показники

4Водневий показник, одиниці рН6,5 – 8,58,4Інструкція до приладу 1) =± 0,1 рН відповідає

5Масова концентрація розчиненого кисню, мг/дм3Не менше 4,06,3Інструкція до приладу 1)= ± 3 %відповідає

6Загальна жорсткість, ммоль/дм3Не більше 7,06,0ГОСТ 4151-72

ДСТУ ІSО

6059:2003= ± 0,001

ммоль/дм3відповідає

7Загальна лужність, ммоль/дм3Не нормується3,3ГОСТ 31957-2012= ± 5 %–

8Вільна лужність, ммоль/дм3Не нормується< 0,03*ГОСТ 31957-2012= ± 5 %-

9Масова концентрація кальцію мг/дм3Не нормується94ГОСТ 4151-72

ДСТУ ІSО

6059:2003= ± 30 %-

10Масова концентрація магнію, мг/дм3Не нормується15,6ГОСТ 4151-72

ДСТУ ІSО

6059:2003= ± 10 %-

11Сухий залишок, мг/дм3 Не більше 1000400Інструкція до приладу 1)= ± 1 %відповідає

12Масова концентрація хлоридів, мг/дм3Не більше 30059ГОСТ 4245-72

ДСТУ ІSО

9297:2007= ± 15 %відповідає

13Масова концентрація карбонатів, мг/дм3Не нормується0ГОСТ 31957-2012= ± 20 %-

14Масова концентрація бікарбонатів, мг/дм3Не нормується201ГОСТ 31957-2012= ± 20 %-

15Вміст завислих речовин, мг/дм3Не більше 0,750,18КНД 211.1.4.039-953)= ± 0,0005 мг/дм3

відповідає

16Масова концентрація нафтопродуктів, мг/дм3Не більше 0,10,1Інструкція до приладу 2)= ± 25 %відповідає

в) інтегральний показник

17Перманганатна окислюваність (ХСК),

мг О2/дм3Не більше 309,9ДСТУ 7131:2009= ± 0,2

мг О2/дм3відповідає

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18Тест на наявність аміаку Не більше 2,0Присутній більше 2,0ГОСТ 33045-14-Не відповідає

19Тест на наявність нітритів Не більше 3,3Присутній більше 3,3ГОСТ 33045-14-Не відповідає

Інший непасивний мешканець поінформував наступне: Прийшла відписка з 1551.. Завернув із статусом ''не виконано''

Шановний В’ячеславе Володимировичу!

Ваше звернення, що надійшло до КБУ «Контактний Центр міста Києва» щодо забруднення р. Дніпро поблизу Дарницького мосту Деснянського району м. Києва, розглянуто та опрацьовано КП «Плесо» в термін, передбачений Законом України «Про звернення громадян». За наслідками розгляду повідомляємо наступне.

Згідно з даними візуальних обстежень вказаної у зверненні території, здійснених фахівцями Підприємства у І та ІІ декадах лютого поточного року, факт витоку у р. Дніпро речовини світло-сірого кольору підтверджено. Дані попереднього гідрохімічного аналізу води вказують на перевищення вмісту окремих елементів, а саме аміаку та нітритів, що є характерним для поверхневого стоку з урбанізованих територій. Критичного забруднення, в тому числі і нафтопродуктами, не виявлено. Не типовий колір води спричинено наявністю у воді великої кількості дрібнодисперсних зважених речовин. КП «Плесо» планується щотижнево здійснювати відбір проб води в місті витоку для проведення гідрохімічного аналізу.

16.02.2108 року відбулася виїзна нарада за участі Дарницької районної державної адміністрації, КК «Київавтодор», ПАТ «АК «Київводоканал» та КП «Плесо» з метою підтвердження факту забруднення. На нараді розглядалися питання проведення додаткових гідрохімічних досліджень, виявлення джерел забруднення та вжиття заходів щодо його припинення. Наразі Підприємство активно співпрацює з наведеними організаціями з метою прийняття спільного рішення даної проблеми.

З повагою,

Заступник Генерального директора

з екологічних питань Борисова О. В.

Ще один активіст інформує, що це витікає річка Дарниця, яка тече аж з Броварського району. Але і без нафтопродуктів там постійно 24 години на добу витікає вода мутна вода яка пройшла через золовідвали Дарницької ТЕЦ, там є перевищення забруднення, але перейти на іншу систему утилізації золи Дарницька ТЕЦ обіцяє тільки через 5 років.

Отримано попередні результати з іхтіопатологічноі лабораторії... З інших органів інформації наразі на жаль не має...

Маємо надію, що чиновники знайдуть джерело забруднення та зупинять викид з території Дарницького району до головної водної артерії Києва та України загалом.