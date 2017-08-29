Нетверезий водій, який насмерть збив дівчинку – розплакався в суді | Дарниця.org

Нетверезий водій, який насмерть збив дівчинку – розплакався в суді

Розміщено Втр, 08/29/2017 - 08:54

Нещодавно, районний сайт «Дарниця.org» висвітлював жахливе ДТП, внаслідок якого постраждали три  дитини. Одна дівчинка, на жаль загинула… Нагадаємо, що трагедія сталася у дачному масиві Осокорки - водій автвівки не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя і збив відразу трьох дітей. В результаті аварії одна дівчинка померла, другу доставили в лікарню з переломами ключиці і стегна, а хлопчик відбувся переляком.
Чоловік намагався втекти з місця пригоди, але його затримали.

Як стало відомо згодом, водій, який збив на смерть дівчинку, розплакався в суді – чоловіка засудили до утримання під вартою на 60 діб з альтернативою внесення 504 тис.грн застави. 

Поки йшло судове засіданні водій плакав і просив вибачення: «Я розумію, що ви мене не пробачите, але повірте, я дуже каюся. Якби моє життя могла повернути життя вашої дитини, я б, не роздумуючи, віддав її», - сказав він.

Представники звинувачення заявили, що оскаржуватимуть вирок, тому що побоюються, що чоловік втече на тимчасово непідконтрольну Україні територію Донбасу.

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