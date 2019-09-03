Неприємні запахи ночами у Дарницькому районі.

На сайті Президента України з’явилася петиція під назвою «Гостра екологічна проблема в Києві» із наступним змістом: Уже кілька років поспіль в Дарницькому районі Києва вночі відчуваються неприємні запахи. Найчастіше неможливо спати з відкритими вікнами. Запахи виходять від Бортницької станції аерації та сміттєспалювального заводу «Енергія», які знаходяться біля озера Вирлиця. Ці два підприємства труять величезний район, в якому проживають понад 300 тисяч людей. Викиди від їх діяльності окремо, можливо, і не перевищують допустимі норми, проте в сукупності напевно перевищують їх в рази. Точні цифри замовчують. Сморід від підприємств поширюється на всі лівобережжі і доходить вже до Видубичів, причому не тільки влітку, а й цілий рік.

При цьому реконструкція Бортницької станції аерації розпочнеться лише в наступному році, і ще п'ять років кияни будуть змушені дихати шкідливими речовинами. А сміттєспалювального заводу «Енергія» терміново потрібні фільтри! Особливо враховуючи, що найближчим часом на Троєщині планується побудувати ще один завод - сміттєпереробний - є серйозні побоювання, що київська екологія буде причиною багатьох хронічних захворювань.

Просимо президента України Зеленського В.А. звернути увагу на цю гостру проблему, оскільки від її оперативного вирішення залежить здоров'я величезної кількості киян.

https://petition.president.gov.ua/petition/68328