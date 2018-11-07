Недобудований МАФ біля трамвайної диспетчерської вже перетворюється у смітник

Ще на початку жовтня районний сайт «Дарниця.org» висвітлював початок спорудження такої собі прибудови біля колишньої трамвайної диспетчерської поблизу універсаму «Позняки».

Пізніше, навіть громадська організація ініціювала запит на отримання публічної інформації до Дарницької райдержадміністрації стосовно законності будівництва вищезгаданої споруди.

А наразі недобудований, очевидно, майбутній магазин вже слугує місцем накопичення сміття

Мотлох тут знаходиться як вночі, так і вдень – тобто його ніхто навіть не збирається прибирати!..